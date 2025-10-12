نينوى.. إصابتان بإطلاقات نارية خلال تنظيف السلاح

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الأحد، بأن رجلين أصيبا بإطلاقات نارية، خلال عملية تنظيف سلاحيهما، بحادثين منفصلين في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مستشفى سنوني استقبل رجلاً مدنياً يبلغ من العمر 54 عاماً مصاباً بطلق ناري أثناء تنظيف السلاح داخل منزله".

وأضاف أن "ذلك وفقاً لإفادة ذويه في قضاء سنجار ناحية الشمال مجمع خانصور".

وفي حادث آخر، بين المصدر أن "مستشفى السلام في الموصل استقبل أيضاً رجلاً يبلغ من العمر 45 عاماً، وهو منتسب في مديرية شرطة الحدباء – مركز شرطة مستشفى الموصل العام، مصاباً بطلق ناري أثناء تنظيف سلاحه داخل منزله في حي القدس".

وتابع أن "الحالتين نُقلتا لتلقي العلاج وجرى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثتين".