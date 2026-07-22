نينوى.. إصابة 8 أشخاص بمشاجرة وانتشال جثة غريق جنوبي الموصل

شفق نيوز- نينوى

شهدت محافظة نينوى، يوم الأربعاء، حادثين منفصلين، تمثلا بإصابة ثمانية أشخاص إثر مشاجرة في قضاء تلعفر، فيما انتشلت مفارز الشرطة النهرية جثة فتى غرق في نهر دجلة جنوب الموصل.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة اندلعت بين طرفين في حي السعد بقضاء تلعفر غربي الموصل، وتطورت إلى استخدام الآلات الحادة، ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.

وأضاف أن دوريات الشرطة طوقت موقع الحادث واعتقلت أطراف النزاع، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى تلعفر العام لتلقي العلاج، مؤكداً أن حالتهم الصحية مستقرة، وغادر بعضهم المستشفى بعد تلقي الإسعافات الأولية، بينما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.

وفي حادث منفصل، أفاد المصدر آخر، بأن مفارز الغوص التابعة للشرطة النهرية انتشلت جثة فتى يبلغ من العمر 15 عاماً، من مواليد عام 2011، بعد تعرضه للغرق أثناء السباحة في نهر دجلة بقرية كلو الناصر التابعة لناحية القيارة جنوبي الموصل.

وأشار إلى أن الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما باشرت القوات الأمنية تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب الغرق.