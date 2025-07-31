نينوى.. إصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة وانقاذ امرأة من محاولة انتحار

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الخميس، بإصابة مدني بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة في قضاء سنجار، فيما شهدت مدينة الموصل محاولة انتحار لامرأة نُقلت على إثرها إلى المستشفى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش انفجرت صباح اليوم في إحدى المناطق على جبل سنجار ضمن قضاء سنجار غربي نينوى، أثناء مرور مدني في المنطقة، ما أسفر عن إصابته بجروح متوسطة".

وأضاف أنه "تم نقل المصاب إلى مستشفى سنجار لتلقي العلاج".

وفي حادث منفصل، أشار المصدر إلى أن مستشفى السلام بالموصل استقبلت حالة لمحاولة انتحار فاشلة لامرأة قامت بتناول كمية كبيرة من الحبوب الطبية، موضحاً أن الكوادر الطبية تمكنت من إنقاذ حياتها، وأنها تتلقى العلاج حالياً وتماثلت للشفاء.

واكتفى المصدر بالقول إن "تحقيقاً فُتح لمعرفة ملابسات الحادث ودوافع محاولة الانتحار"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.