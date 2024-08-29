نينوى.. شمول أكثر من 6 آلاف أسرة برواتب شبكة الرعاية الاجتماعية

شفق نيوز/ أعلن قسم الرعاية الاجتماعية في نينوى اليوم الخميس، شمول أكثر من 6 آلاف مستفيد برواتب شبكة الرعاية التي أطلقتها مؤخرا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وقال مدير قسم الرعاية الاجتماعية للرجال في نينوى محمد كمال في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "الوجبة الأولى للعام 2024 من رواتب الحماية الاجتماعية والتي أطلقها وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي أمس تضمت أكثر من 6 آلاف عائلة في نينوى".

وأضاف كمال: أن "الوجبة الأولى لهذا العام شملت فئات الأيتام والمعاقين والعاجزين من النساء والرجال ومصابي مرض السكري للأطفال".

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، إطلاق وجبة جديدة للرعاية الاجتماعية تتضمن 61 ألف أسرة في عموم العراق.