نينوى .. شاب ينهي حياته شنقاً في مركز توقيف بعد تأكيد تعاطيه المخدرات

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى، اليوم الجمعة، بأن شاباً انهى حياته شنقاً داخل أحد مراكز التوقيف في ناحية حمام العليل، بعد احتجازه بتهمة تعاطي المخدرات.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "شاباً أنهى حياته بشنق نفسه داخل التوقيف في ناحية حمام العليل بمحافظة نينوى مستخدماً غطاء الفراش".

وأضاف المصدر أنه "وبحسب المعلومات فإن الشاب كان موقوفاً بسبب شكوى تقدم بها والده بعد أن قام بجرح كلتا يديه بواسطة آلة حادة (سكين) قبل توقيفه واجراء فحص المخدرات والمؤثرات العقلية للإشتباه بتعاطيه المخدرات"، مبيناً أنه "من ضمن شكوى الوالد قيام أبنه بأعمال عنف وتكسير لأثاث المنزل، وقد وجد بحوزته أغلفة فارغة لحبوب مخدرة قام بتناولها".

وتابع المصدر أنه "وبعد عرض الشاب على القاضي احاله الى مكافحة المخدرات واجريت له الفحوصات وبعد اعادته الى التوقيف قام بشنق نفسه".