نينوى.. سلسلة حوادث انتحار خلال 24 ساعة

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الاثنين، بتسجيل حالتي انتحار شنقاً ومحاولتي انتحار أخريين لفتاتين عبر تناول الحبوب، في حوادث متفرقة شهدتها المحافظة خلال 24 ساعة الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحالة الأولى سُجلت لرجل أقدم على الانتحار شنقاً داخل منزله في منطقة عين العراق جنوبي مدينة الموصل، دون معرفة الأسباب حتى الآن"، مبيناً أن "الحادثة الثانية تعود لامرأة عُثر عليها متوفاة شنقاً داخل منزلها في إحدى القرى التابعة لناحية القيارة جنوبي المحافظة".

وأشار إلى أن "محاولتي انتحار أخريين سُجلتا لفتاتين في حادثين منفصلين بالجانب الأيسر من مدينة الموصل، بعد تناولهما كميات كبيرة من الحبوب"، موضحاً أن "الفتاتين نُقلتا إلى مستشفى السلام العام، حيث أُجري لهما العلاج اللازم، وحالتهما الصحية مستقرة حالياً".