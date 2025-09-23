نينوى.. سلامة موقف 80 مرشحاً لشغل مناصب الوحدات الإدارية

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر مطلع في محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، بأن هيئة المساءلة والعدالة أعادت موقف 92 مرشحاً تقدموا لشغل مناصب الوحدات الإدارية، بينهم مرشحون لمنصب قائممقام الموصل، مؤكداً سلامة موقف 80 مرشحاً منهم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هيئة المساءلة والعدالة سلمت مجلس محافظة نينوى موقف 92 مرشحاً كانوا قد تقدموا لشغل مناصب الوحدات الإدارية في المحافظة، إضافة إلى منصب قائممقام الموصل"، مبيناً أن "الهيئة أكدت سلامة موقف 80 مرشحاً من الإجراءات، ما يتيح لهم استكمال متطلبات الترشيح".

وأضاف أن "الهيئة أشرت مؤشرات تتعلق بالانتماء لحزب البعث على 12 مرشحاً آخرين، لكنها أوضحت أن بإمكانهم تقديم الطعون ليُعاد النظر في ملفاتهم، ما قد يتيح لهم العودة لسباق الترشيح لشغل المناصب الإدارية".

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه ملف المناصب الإدارية في نينوى، جدلاً واسعاً وصراعات بين الكتل السياسية حول حسم رئاسات الوحدات الإدارية ومنصب قائممقام الموصل، منذ أكثر من عام ونصف، وسط تأخر واضح في تسمية شاغلي هذه المواقع بسبب الخلافات السياسية والقانونية.