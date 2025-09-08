نينوى.. رعاية أكثر من 90 يتيماً و50 مسناً بـ"دعم الخيرين"

شفق نيوز- نينوى

كشفت مديرة مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في نينوى، ميثاق طالب، يوم الاثنين عن احتضان دور الأيتام في الموصل أكثر من 90 يتيماً منذ سنوات، وتواصل رعايتهم على الرغم من تأثرها بعدم إقرار الموازنة العامة حتى الآن اسوة ببقية المحافظات العراقية.

وقالت طالب، لوكالة شفق نيوز، إن الدعم الذي يقدمه الخيرون، لمتابعة شؤون الأيتام بشكل مباشر، ساهم في سد الكثير من الاحتياجات، خصوصاً مع قرب العام الدراسي الجديد.

وأشارت إلى أن دور رعاية المسنين في المحافظة تحتضن أكثر من 50 مسناً من كلا الجنسين، مؤكدة أن استمرار الدعم المجتمعي والحكومي يمثل ركيزة أساسية لاستمرار هذه المؤسسات الإنسانية في أداء مهامها.