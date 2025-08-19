نينوى.. دعوة للمنظمات الدولية لمساندة الفرق العاملة في حفرة الخسفة

شفق نيوز- نينوى

دعا رئيس لجنة المقابر الجماعية في نينوى، القاضي محمد صلاح الدين البدراني، يوم الثلاثاء، المنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني، إلى تقديم الدعم والإمكانات اللوجستية لمساندة الفرق العاملة في مقبرة الخسفة، جنوب الموصل، من أجل التمكن من الوصول إلى قاع الحفرة.

وقال البدراني، لوكالة شفق نيوز إن "ما تم العثور عليه حول الحفرة وفي مداخلها يندى له الجبين، فكيف بما قد يُكتشف في أعماقها”، مبيناً أن "الأمتار الأولى من العمل أظهرت رفات بعض الضحايا الذين أعدمهم تنظيم داعش وألقاهم في الموقع".

وأضاف البدراني، أن "العمل في المقبرة يواجه تحديات كبيرة، وقد يستغرق أكثر من عامين لإنجازه بشكل كامل"، مشدداً على أن "هذا الملف الإنساني يتطلب تضافر الجهود و بدعم دولي واسع من أجل الوقوف إلى جانب ذوي الضحايا وإنصافهم بالكشف عن مصير أحبّتهم".

وكان محافظ نينوى عبد القادر الدخيل ورئيس محكمة استئناف نينوى القاضي رائد حميد المصلح قد أعلنا، الأحد الماضي، افتتاح مقبرة الخسفة في مرحلة أولى، بعد سنوات من مطالبات الأهالي بفتح الحفرة التي يُعتقد أنها تضم آلاف الضحايا الذين أعدمهم تنظيم داعش وألقاهم في هذا الموقع إبان سيطرته على المدينة.