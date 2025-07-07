نينوى.. خامس محاولة انتحار خلال 48 ساعة

شفق نيوز – نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الاثنين، بتسجيل خامس محاولة انتحار خلال 48 ساعة، لشاب في العشرينيات من عمره.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طشاباً في العشرينيات من عمره أقدم على محاولة الانتحار عبر إحراق نفسه بمادة النفط الأبيض داخل ساحة لكرة القدم في حي النور بالجانب الأيسر من مدينة الموصل".

وأضاف أن "نسبة الحروق بلغت نحو 15%، وتم نقله إلى مستشفى الجمهوري لتلقي العلاج"، مبينا أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن الشاب كان يعاني من ضائقة مالية ومطالبات بدفع مبالغ كبيرة، ما دفعه للإقدام على هذه المحاولة".

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من محاولات الانتحار التي شهدتها محافظة نينوى خلال اليومين الماضيين، حيث سُجلت أربع حالات أخرى، بينها انتحار أحد المنتسبين داخل وحدته في الفرقة 15 بإطلاق النار على نفسه، وحالتا انتحار عبر الحرق في حيي السلام و17 تموز لامرأتين لا تزالان تخضعان للعلاج، إضافة إلى انتحار رجل بإطلاق النار على نفسه في قرية طهراوة التابعة لناحية برطلة شرقي الموصل.