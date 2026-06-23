نينوى.. حريق جديد والدفاع المدني يحتوي النيران قبل توسعها

شفق نيوز- نينوى

أخمدت فرق الدفاع المدني في نينوى، مساء اليوم الثلاثاء، حريقاً واسعاً اندلع في أراضٍ زراعية محصودة تُعرف محلياً بـ(الفراز) في مناطق متفرقة شمال الموصل، بعد جهود استمرت نحو خمس ساعات بمشاركة 15 عجلة إطفاء، فيما لم تُسجل أي إصابات بشرية.

وقال مصدر في الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز، إن فرق الإطفاء استنفرت جهودها لإخماد حريق كبير اندلع في أراضٍ زراعية محصودة ضمن مناطق وأطراف قضاء تلكيف ومحيطه، وامتد باتجاه أطراف ناحية القوش وصولاً إلى المناطق المحاذية لمحافظة دهوك وقضاء الشيخان.

وأضاف أن نحو 15 عجلة إطفاء شاركت في عمليات المكافحة والسيطرة على النيران التي استمرت لما يقارب خمس ساعات، مبيناً أن الفرق تمكنت من احتواء الحريق ومنع امتداده إلى القرى السكنية والمعامل والمنشآت القريبة من موقع الحادث.

وأكد أن الحادث لم يسفر عن تسجيل أي إصابات بشرية، لافتاً إلى أن المؤشرات الأولية ترجح أن الحريق مفتعل نتيجة قيام بعض المزارعين بحرق مخلفات المحاصيل الزراعية (الفراز) بعد انتهاء موسم الحصاد.

ودعا المصدر المزارعين إلى تجنب حرق المخلفات الزراعية لما تسببه من حرائق واسعة تهدد الأراضي الزراعية والممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن استنزاف جهود فرق الإطفاء وتعريض سلامة المواطنين للخطر.

يشار إلى أن محافظة نينوى شهدت يوم أمس الأول الأحد، اندلاع عدد من الحرائق المتزامنة في مناطق متفرقة تركزت معظمها في الأراضي الزراعية والأعشاب الجافة.

وقال مصدر في الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني استجابت لحرائق اندلعت في نواحي القيروان والمحلبية والريحانية، إضافة إلى مناطق الجرن وأبو شويحة والحمدانية وبرطلة وزمار، مبيناً أن ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح ساهما في اتساع رقعة بعض الحرائق.

وأضاف أن فرق الإطفاء عملت بالتنسيق مع الأهالي والجهات الساندة على محاصرة النيران ومنع انتقالها إلى الأراضي المجاورة، مؤكداً نجاح الجهود في السيطرة على جميع الحوادث المسجلة ومنع وقوع خسائر أكبر.

وأشار المصدر إلى أن "اليوم كان من الأيام المرهقة لفرق الدفاع المدني بسبب تعدد مواقع الحرائق وتزامنها"، لافتاً إلى استمرار عمليات التبريد والمتابعة الميدانية تحسباً لتجدد اشتعال بعض البؤر.

وكان النائب الأول لمحافظ نينوى ورئيس لجنة الحصاد، غزوان الداودي، قد أوضح لوكالة شفق نيوز، أن حرائق الأراضي الزراعية التي شهدتها المحافظة هي نتيجة قيام بعض المزارعين بحرق بقايا محاصيلهم بعد حصادها.