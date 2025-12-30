نينوى.. حديث عن "وساطات" نقلت أكثر من 600 شرطي خارج المحافظة

شفق نيوز- نينوى

كشف عضو مجلس محافظة نينوى، محمد الكاكئي، اليوم الثلاثاء، عن وجود تنقلات وصفها بـ"العشوائية" طالت أكثر من 600 منتسب من لواء 25 للشرطة الاتحادية، أغلبهم من أفواج طوارئ شرطة نينوى، جرى نقلهم إلى محافظات أخرى عبر وساطات سياسية، رغم تبعية اللواء إدارياً ومالياً لقيادة شرطة نينوى.

وقال الكاكئي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس المحافظة وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "لواء 25 تشكّل خلال عامي 2023 - 2024 من أفواج طوارئ محلية تابعة لشرطة نينوى، وحظي بتثمين من وزارة الداخلية، إلا أن منتسبيه لا يتقاضون أي مخصصات اتحادية، بما فيها مخصصات الخطورة البالغة 500 ألف دينار ومخصصات نقل قدرها 150 ألف دينار".

وأضاف أن "المنتسبين المنقولين بوساطات يحصلون على كامل المخصصات الاتحادية، في حين يُستبدلون بمنتسبين من شرطة نينوى بلا امتيازات مالية"، مبيناً أن "أغلب المتضررين من كبار السن والجرحى، وبعضهم من ذوي الشهداء".

وأوضح الكاكئي، أن "مطالبة المنتسبين بكتب استمرارية من قيادة شرطة نينوى تؤكد التبعية الإدارية والمالية للمحافظة"، داعياً إلى "إيقاف جميع التنقلات وإعادة هيكلة اللواء ليكون ضمن الشرطة المحلية، خصوصاً مع قرب استلام الملف الأمني".

وأشار إلى أن "مجلس المحافظة سيوجه دعوة لقائد شرطة نينوى لحضور الجلسة المقبلة، للوقوف على هذه الإجراءات ورفع توصيات رسمية إلى وزير الداخلية لمعالجة الملف".