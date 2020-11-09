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نينوى.. حادث مروّع ينهي حياة 5 أشخاص من عائلة واحدة

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-09T16:50:37+0000
نينوى.. حادث مروّع ينهي حياة 5 أشخاص من عائلة واحدة

شفق نيوز/ أبلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز بأن حادث سير مروّع تسبب بمصرع خمسة أشخاص من عائلة واحدة في محافظة نينوى.

وقال الشهود إن 5 اشخاص من عائلة واحدة لقوا مصرعهم بحادث سير مروع على طريق قضاء تلعفر غربي محافظة نينوى.

وأوضح الشهود أن الضحايا من سكنة ناحية القيروان التابعة لقضاء سنجار إدارياً، مشيرين إلى أن الحادث وقع جراء كثرة التكسرات في الطريق بالإضافة الى السرعة المفرطة.

ويشتكي سكان مناطق غربي نينوى من رداءة الطريق الرئيسي الذي يربط الموصل مع قضاءي سنجار وتلعفر، إذ يصفه البعض بطريق الموت.

وتجعل التكسرات الكثيرة من هذا الطريق الأخطر في محافظة نينوى وخصوصاً في فصل الشتاء، حيث تزداد الحوادث المرورية عليه بصورة لافتة.

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