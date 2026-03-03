نينوى.. جلسة طارئة لبحث الملف الأمني وإجراءات عاجل لإعادة معتمري المحافظة

شفق نيوز- نينوى

أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى، محمد الكاكائي، اليوم الثلاثاء، تقديم طلب رسمي لعقد جلسة طارئة في المجلس لمناقشة الأوضاع الأمنية الراهنة في المحافظة.

وقال الكاكائي لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تقديم الطلب إلى رئاسة المجلس لعقد جلسة يوم غد الأربعاء، على أن تُعقد بحضور محافظ نينوى، لبحث التطورات الأمنية الأخيرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتوصيات داعمة للاستقرار في المحافظة".

إلى ذلك، بحث قائممقام قضاء الموصل هشام الهاشمي، اليوم الثلاثاء، مع مدير مكتب هيئة الحج والعمرة في نينوى، العقبات التي تواجه عودة المعتمرين بعد إيقاف بعض الرحلات الجوية نتيجة المستجدات الأمنية.

وقال الهاشمي لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع الذي عقده مع مدير المكتب خليل شريف محمد، ركز على أن الأولوية تتمثل بمتابعة أوضاع المعتمرين الذين غادروا جواً قبل تعليق الرحلات، ولاسيما رحلات (الجَو – شهر – أوائل – أواخر)، والتنسيق المباشر مع الشركات المعتمدة لضمان إعادتهم بانسيابية وأمان ودون تأخير".

وشدد على "منع مطالبة أي معتمر بدفع مبالغ إضافية مقابل العودة أو تغيير وسيلة النقل"، معتبراً أن "أي محاولة لاستغلالهم، تعد مخالفة صريحة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة".

كما وجّه بـ"تنظيم آلية الاستقبال والتوديع وفتح ساحتين في جانبي المدينة الأيمن والأيسر للحد من الزخم المروري، إلى جانب تشكيل لجنة لمتابعة الشكاوى وغلق الشركات غير المرخصة، حفاظاً على حقوق المعتمرين وصوناً لكرامتهم".