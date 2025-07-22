نينوى.. إجراءات مشددة للسلامة بعد فاجعة الكوت

شفق نيوز- نينوى

أكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمود الخلف، يوم الثلاثاء، أن المجلس ناقش جملة من الملفات الحيوية المرتبطة بشروط السلامة العامة وتداعيات حادثة الكوت.

وقال الخلف، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن “مديرية الدفاع المدني أبلغت المجلس باستكمال شروط السلامة في الأبنية العامة والخاصة، مع تجهيز كافة المستلزمات لتلافي حوادث مشابهة لفاجعة الحمدانية وفاجعة الكوت”، مضيفاً أن "الحكومة المحلية مستعدة دائماً لمواجهة الأزمات والحوادث سواء كانت بيئية أو جنائية”.

وأشار إلى "مناقشة قضية توفير البدائل القانونية للبسطات التي رُفعت مؤخراً من سوق النبي يونس"، لافتاً إلى أن "الإجراءات تمت وفق توجهات السلامة العامة، لكن لا بد من توفير حلول إنسانية بديلة".

وفي السياق ذاته، صوت المجلس على تغيير اسم مشروع “تأهيل وتوسيع مجمع ماء الجرناف القديم” إلى “الجرناف الغربي القديم” لتمييزه عن مشروع منفذ سابقاً، مبيناً أن المنطقة المستفيدة تقع غرب وجنوب غرب نينوى.

وأوضح الخلف، أن "رئيس مجلس المحافظة وجه بمتابعة اللجان الصحية والتربوية لإغلاق كافة المستشفيات والمدارس الكرفانية، تجنباً لمخاطر الحرائق التي تتكرر صيفاً"، مشدداً على "عدم منح بلدية الموصل أي إجازة بناء من دون توفر شروط السلامة".

واختتم الخلف، بالإشارة إلى مقترح لتحويل مشروع إعادة إعمار جامع الموصل الكبير من ديوان الوقف السني إلى ديوان المحافظة، “لما للجامع من رمزية دينية وروحية كبيرة”، موضحاً أن "المقترح سيعرض على لجنة الأوقاف لمناقشته ورفعه للمصادقة".

من جانبه، دعا عضو مجلس محافظة نينوى، عبدالله أثيل النجيفي، إلى ضرورة تعزيز إجراءات السلامة والأمان في جميع المواقع والمشاريع الخدمية في المحافظة، لتفادي حرائق الصيف ومخاطر ضعف البنى التحتية.

وأوضح النجيفي، في بيان ورد للوكالة، أن "الحرائق الموسمية التي تندلع صيفاً تتطلب جهداً استباقياً من الجهات المعنية عبر مراجعة إجراءات الأمان في الأبنية الحكومية والأسواق والمرافق العامة".