نينوى.. إجراءات سيطرة سد الموصل تدفع سائقي الشاحنات إلى التلويح بالإضراب

شفق نيوز- نينوى

نظمّت رابطة سائقي الشاحنات في نينوى، يوم السبت، وقفة احتجاجية في منطقة القوسيات شمالي الموصل، لوّح خلالها المشاركون باللجوء إلى الإضراب العام احتجاجاً على ما وصفوه بـ"المعاناة المستمرة" في نقاط التفتيش والسيطرات وتحديدا سيطرة سد الموصل.

وقال عدد من السائقين المشاركين في الوقفة، لوكالة شفق نيوز، إن "أبرز معاناتهم تتمثل في الإجراءات المرهقة داخل السيطرات الأمنية، بالتحديد سيطرة سد الموصل التي لا تعترف بحسب تعبيرهم، بإجراءات السيطرات الأخرى، مما يضطر السائقين للمبيت عدة أيام قبل السماح لهم بالدخول إلى ساحات التفريغ".

وبحسب السائقين، فإن "هذه التعقيدات تسببت بخسائر مالية كبيرة وتأخير وصول البضائع"، مطالبين الحكومة المحلية والجهات الأمنية بـ"إيجاد حلول عاجلة تنهي معاناتهم وتضمن انسيابية الحركة التجارية في نينوى".

جاء ذلك بالتزامن، مع احتاج نظمه عدد من سائقي مركبات النقل العام في مرآب "شهرزور" بمحافظة السليمانية، لرفضهم لقرار فتح خط جديد لنقل المسافرين بين السليمانية ومحافظة ديالى، مؤكدين أن الخط سيؤثر سلباً على عملهم ومصدر رزقهم.