نينوى تؤهل طريقاً يربطها بأربيل

شفق نيوز/ باشرت مديرية طرق وجسور محافظة نينوى، يوم الخميس، بتأهيل طريق يقع ضمن المناطق المتنازع عليها ضمن المحافظة باتجاه أربيل.

وقال المدير رضوان الشهواني في تصريح لوكالة شفق نيوز انه "تم الشروع من قبل الشركة المنفذة بإنشاء وتأهيل طريق (الكوير) أربيل باتجاه قرى طراش كاضية ملا علي داؤود الشرائع بطول 8 كم" .

واوضح ان الطريق "يتضمن أعمال دفن وقطع وفرش حصى خابط وإنشاء قنطرة ذات 9 فتحات على وادي قرية زاكة مع التبليط بواقع طبقتين اساس قيري وطبقة بايندر".

وتابع الشهواني أن العمل "يسير بصورة جيدة وضمن المواصفات الفنية المطلوبة".

وتتبع ناحية الكوير جنوب شرق الموصل ادارياً لمحافظة نينوى لكنها ضمن المناطق المتنازع عليها بين حكومة اقليم كوردستان وحكومة المركز، ودائماً ما تثار مشاكل بين السلطتين حول المشاريع وتطوير تلك المناطق.