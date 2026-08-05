نينوى تُطلق "المرور المتنقل" لإصدار الرخص والسنويات أمام منازل المواطنين

شفق نيوز- نينوى

أعلن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، اليوم الأربعاء، استلام عددٍ من السيارات التخصصية الحديثة للعمل كدوائر مرور متكاملة ومتنقلة، تصل إلى منازل المواطنين لإصدار السنوية وإجازات السوق.

وقال الدخيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن هذه الخطوة تُمثل نقطة تحول بارزة في تقديم خدمات تسجيل المركبات وفحص السياقة والخدمات المرورية الأخرى، من خلال وصولها إلى أماكن تواجد المواطنين، ولا سيما كبار السن والمرضى والحالات التي يصعب عليها مراجعة الدوائر الحكومية.

وأضاف المحافظ: "استطعنا القضاء على الازدحامات وطوابير الانتظار الطويلة، ونعمل اليوم بعيداً عن الروتين والبيروقراطية لتسهيل جميع المعاملات المرورية".

كما كشف الدخيل عن خطط جديدة لتعزيز الوعي المروري، تستهدف الحد من ظاهرة القيادة المتهورة والسرعة المفرطة، اللتين تتسببان في وقوع حوادث مؤسفة وتربكان حركة السير.