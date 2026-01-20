نينوى توقّع على بروتوكول لتوأمة الموصل مع توكات التركية

شفق نيوز- نينوى

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول لتوأمة مدينة الموصل مع بلدية مدينة توكات التركية، في خطوة لتعزيز التواصل الذي بدأ قبل سنوات بين المدينتين.

ووقّع بروتوكول التوأمة محافظ نينوى عبد القادر الدخيل ورئيس بلدية توكات محمد كمال يازيجي أوغلو، في حفل أقيم بالموصل، بحضور القنصل العام التركي في الموصل سرهاد فارلي، ومسؤولين محليين في المدينة.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياحية والتجارية بين المدينتين، وفقاً للحكومة المحلية.

وتعليقاً على توقيع البروتوكول، أعرب محافظ نينوى عن ارتياحه لتوقيع مذكرة التفاهم التي تُرسّخ علاقة التوأمة بين توكات والموصل، موضحاً أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز العلاقات بين تركيا والعراق، وأنه سيتم تنفيذ مذكرات تعاون مهمة في مجالات الخدمات البلدية والتجارة والصناعة والزراعة والمياه في إطار الاتفاقية.

من جانبه، أعرب رئيس بلدية توكات أوغلو عن سعادته البالغة بوجوده في الموصل، مؤكداً أن العلاقات التجارية والثقافية والسياحية العريقة بين تركيا والعراق، اكتسبت أهمية أكبر بتوقيع بروتوكول التوأمة.

وأشار إلى أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، يبذلان جهوداً حثيثة للمساهمة في إدارة عملية السلام والاستقرار في دول الشرق الأوسط الشقيقة".

وأضاف أوغلو، "جئنا إلى هنا ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة التجارية ستُسهم إسهاماً كبيراً في عملية السلام والاستقرار هذه".

وأشار إلى أن "هذه الشراكة ستُسهم أيضاً في إعادة إعمار الموصل"، مضيفاً أن "الخطوات المُتخذة ستشجع رجال الأعمال الأتراك على زيادة نشاطهم في المدينة".

وكان الدخيل استقبل الوفد التركي الرسمي برئاسة رئيس بلدية توكات محمد كمال يازجي أوغلو والوفد المرافق له، في زيارة معلنة جرى خلالها توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين.