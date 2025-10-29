نينوى توقع مذكرة تفاهم مع جامعة شيكاغو لإنشاء مركز بحوث أكاديمي دولي

شفق نيوز- نينوى

أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم مع معهد البحوث الأكاديمية في العراق (تاري) ومعهد الدراسات والثقافات القديمة في جامعة شيكاغو الأمريكية، لإنشاء مركز بحوث أكاديمي دولي في نينوى، مؤكداً أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة المحافظة كمركز علمي وثقافي.

وقال الدخيل، في مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقية، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة نينوى كمركز علمي وثقافي رائد، عبر إنشاء مركز دولي للبحوث الأكاديمية يُعنى بالدراسات والبحوث في مختلف المجالات، مع تركيز خاص على التراث والآثار التي تميّز تاريخ المحافظة بوصفها إحدى أقدم المدن في العالم".

وأضاف أن "هذا المشروع يُعد من أهم المبادرات العلمية التي تشهدها نينوى في السنوات الأخيرة، إذ سيسهم في بناء بيئة تعليمية وبحثية متقدمة، وتبادل الخبرات بين الباحثين العراقيين والدوليين، فضلاً عن دعم مشاريع البحث العلمي والحفاظ على الهوية الثقافية للمدينة".

وأشار إلى أن "المذكرة تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء شراكات دولية رصينة تُسهم في تطوير واقع التعليم والبحث العلمي في نينوى، وتعزيز مكانتها الأكاديمية عالمياً، إلى جانب إعادة إحياء الإرث الحضاري الغني الذي تمتلكه المحافظة".