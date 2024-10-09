نينوى توضح الأهمية الاقتصادية لـ"مشاريع المنفعة الاجتماعية": تتضمن إيرادات حقلي نجمة والقيارة

شفق نيوز/ أوضح رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة نينوى أحمد العبد ربه، يوم الأربعاء، الأهمية الاقتصادية لمشروع المنفعة الاجتماعية الذي عرض للنقاش في جلسة مجلس نينوى أمس الثلاثاء بعد توقف استمر 3 أشهر بسبب الخلاف على موضوع تعيين واستبدال رؤساء الوحدات الإدارية.

وقال العبد ربه لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع المنفعة الاجتماعية الذي ناقشه المجلس في جلسة الأمس له أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة لأهالي المحافظة، ولذلك شاركت في الجلسة الكتل المقاطعة لجلسات المجلس (كتلة نينوى الموحدة وكتلة الديمقراطي الكوردستاني)".

وأضاف، أن "مشروع المنفعة الاجتماعية يتضمن تخصيص مبالغ من إيرادات حقول النجمة والقيارة النفطية جنوب الموصل بقيمة 30 مليون دولار على مدار السنوات الثلاثة المقبلة، بواقع 10 ملايين دولار سنويا"، مبينا أن "هذه المبالغ سيتم تخصيصها لقطاعي الصحة والتربية وسيكون لها أثراً إيجابياً في تطوير هذين القطاعين المهمين".

وأمس الثلاثاء، عقد مجلس محافظة نينوى أولى جلساته بعد مقاطعة وتعطيل لعمل المجلس استمر لنحو 3 أشهر على خلفية التصويت على رؤساء الوحدات الإدارية.

وتاتي الجلسة بعد إنهاء مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي الكوردستاني للجلسات "الخدمية" بعد قرار بالمقاطعة بعد الأزمة السياسية التي شهدها المجلس.

وعلى الرغم من دخول كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي الكوردستاني لجلسة أمس غير أن أعضاء من الكتلتين أكدوا أن الخلافات ما تزال مستمرة ولم تحسم بشأن موضوع رؤساء الوحدات الإدارية.