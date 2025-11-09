نينوى.. تورط أبناء مسؤول في الحشد العشائري بخروقات انتخابية

شفق نيوز- نينوى

كشف مصدر في محافظة نينوى ومفوضية الانتخابات، اليوم الاحد، عن تسجيل خروقات في مركز مشروع ري ربيعة الذي استحدث مؤخراً كمركز انتخابي، مشيراً إلى تورط عدد من أبناء مسؤول متنفذ في الحشد العشائري بأعمال مخالفة داخل المركز.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "المجموعة المذكورة تواجدت داخل المركز وطردت عدداً من المراقبين وأجبرت بعض المنتسبين على التصويت لصالح مرشحين محددين"، موضحاً أن "والد المتورطين مرشح في الانتخابات وينتمي إلى جهة عشائرية نافذة".

وطالب المصدر الجهات المعنية وقيادة العمليات ومفوضية الانتخابات بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لمنع تكرار مثل هذه الخروقات خلال التصويت العام، حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية في نينوى".

وفي نينوى، أعلن مدير مكتب مفوضية الانتخابات بالمحافظة فرحان المعماري، أن عدد المشاركين في التصويت الخاص بلغ 75,218 ناخباً حتى منتصف النهار، مشيراً إلى أن نسبة التصويت وصلت إلى 68%.

وقال المعماري، لوكالة شفق نيوز إن العملية الانتخابية تسير بانسيابية عالية داخل المراكز المخصصة للتصويت الخاص في عموم نينوى، مؤكداً أن جميع الإجراءات الفنية واللوجستية تسير وفق الخطط الموضوعة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات