نينوى تودع الوجبة الثالثة من مرضى "الإخلاء العلاجي"

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم الأربعاء، عن مغادرة الوجبة الثالثة من المرضى المصابين بأمراض مستعصية، ضمن برنامج الإخلاء العلاجي خارج العراق.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المبادرة الإنسانية تأتي في إطار التزام الحكومة المحلية بدعم الشرائح الأكثر حاجة ورعاية الحالات الصحية الحرجة التي تتطلب علاجاً متقدماً خارج البلاد".

وأضاف أن "الجهود التي بذلتها اللجان الطبية والإدارية ساهمت بشكل كبير في تسهيل إجراءات السفر وتنسيق عمليات العلاج"، مشيداً بتعاون الوزارات والجهات المعنية في إنجاح هذه الخطوة.

وأكد محافظ نينوى استمرار المحافظة في هذا النهج الإنساني بهدف تحسين الواقع الصحي والخدمي لأبناء نينوى، لا سيما الفئات التي تعاني من أمراض مزمنة أو مستعصية تتطلب تدخلاً طبياً خاصاً.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.