نينوى.. توجه لإقالة رئيس "مؤسسة الشهداء" بعد الاستجواب

شفق نيوز- نينوى

كشف عضو في مجلس محافظة نينوى، مساء اليوم الأربعاء، أن المجلس يعتزم المضي باتجاه إقالة رئيس "مؤسسة الشهداء" في نينوى، محمد الشاقولي، خلال جلسة الاستجواب المزمع عقدها في الجلسة المقبلة.

وقال عضو المجلس، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة شفق نيوز إن "مجلس نينوى استضاف رئيس مؤسسة الشهداء في وقت سابق، إلا أن الأجوبة المقدمة لم تكن مقنعة لأغلبية الأعضاء، ما دفع إلى تحويل جلسة الاستضافة إلى جلسة استجواب رسمية"، مرجحاً أن "يتجه المجلس إلى التصويت على إقالته".

وأضاف أن قرار التوجه نحو الإقالة جاء على خلفية ما وصفه بـ"الإخفاق الواضح" في عمل "مؤسسة الشهداء" داخل مدينة الموصل، إلى جانب تزايد شكاوى ومطالبات عوائل الشهداء بشأن التعقيدات الإدارية والروتين الذي يعرقل إنجاز معاملاتهم وتأخير حصولهم على استحقاقاتهم القانونية.

وأشار إلى أن المجلس يرى ضرورة إحداث تغيير في إدارة المؤسسة بما ينسجم مع حجم التحديات الإنسانية التي تواجه شريحة عوائل "الشهداء" في محافظة نينوى.

يذكر أن رئيس لجنة الشهداء والجرحى في مجلس محافظة نينوى محمد عارف قد وجه، نهاية العام الماضي، عبر وكالة شفق نيوز، انتقادات إلى مؤسسة الشهداء في الموصل، متهماً إياها بالتقصير في إنجاز معاملات شريحة ذوي الشهداء.