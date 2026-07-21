نينوى تهيئ 20 ألف دونم لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية

شفق نيوز- نينوى

أعلن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، يوم الثلاثاء، تهيئة أكثر من 20 ألف دونم لإنشاء ما يزيد على 100 ألف وحدة سكنية، ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي الخاصة بتوزيع مليون وحدة سكنية في عموم العراق.

وقال الدخيل، خلال اجتماع موسع أعقبه مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن الأراضي المهيأة ستخصص لمختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتهم المواطنون الذين لا يمتلكون سكناً، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن هذه الأراضي ستكون مخدومة، وسيجري تنفيذها وفق آلية "المطور العقاري"، تمهيداً لتسليمها إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء للشروع بتنفيذ المشاريع، ومن ثم توزيعها على المستحقين.

وحضر الاجتماع النائب الفني للمحافظ خالد عبد الكريم العبيدي، إلى جانب مديري دوائر التخطيط العمراني، والتسجيل العقاري الأيمن والأيسر، وعقارات الدولة، والاستثمار، وبلدية الموصل، والزراعة.