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نينوى تنضم إلى احتجاجات وسطى وجنوبية بالعراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-06T08:29:31+0000
نينوى تنضم إلى احتجاجات وسطى وجنوبية بالعراق

شفق نيوز/ دخل المئات من المحاضرين المجانيين في نينوى اليوم الثلاثاء على خط الاحتجاجات التي تشهدها مناطق وسط وجنوبي العراق.

وخرج المحاضرون في تظاهرات أمام مبنى مديرية تربية نينوى ضد قرار عدم تحويلهم إلى عقود في وزارة التربية ضمن قانون الموازنة المالية للعام 2021، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

يذكر ان محافظة نينوى شمالي العراق تضم قرابة 17 ألف محاضر مجاني.

هذا وتشهد العديد من مدن البلاد في الجنوب احتجاجات للمحاضرين المجانيين على خلفية عدم تحويلهم الى عقود.

وبحسب ما قاله محمد عماد ممثل المحاضرين المجانيين في نينوى للوكالة، فإن عدد المحاضرين في عموم البلاد يصل الى مئتي الف محاضر .

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