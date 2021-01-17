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نينوى تحظر دخول الدواجن إلى المحافظة لمنع انتقال إنفلونزا الطيور

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-17T10:56:57+0000
نينوى تحظر دخول الدواجن إلى المحافظة لمنع انتقال إنفلونزا الطيور

شفق نيوز/ قررت إدارة محافظة نينوى، يوم الاحد، منع دخول الدواجن إلى المحافظة.

وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز؛ أن النائب الاول لمحافظ نينوى وجه السلطات الامنية؛ بمنع ادخال الدواجن الى محافظة نينوى لحين التأكد من عدم وجود إصابات بإنفلونزا الطيور في داخل المحافظة.

وبينت الوثيقة؛ أن هذا التوجيه جاء عقب اكتشاف إصابات بالمرض في محافظة صلاح الدين.

وكان محافظ صلاح الدين عمار الجبر أعلن يوم الجمعة (15 كانون الثاني 2021) اصابة قرابة 60 ألف دجاجة بانفلونزا الطيور في مدينة سامراء.

فيما أعلنت وزارة الزراعة الاحتواء والسيطرة على بؤرة الإصابة بمرض انفلونزا الطيور في محافظة صلاح الدين. فيما دعت الى حظر استيراد الدجاج الحي و المجمد.

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