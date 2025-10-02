نينوى.. تلكؤ كبير يصيب المستشفى الألماني ودعوات لتدخل عاجل

شفق نيوز- نينوى

أكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد أهريس، يوم الخميس، أن مشروع المستشفى الألماني في الموصل يشهد تلكؤاً كبيراً، إذ لم تتجاوز نسبة الإنجاز فيه 4% رغم ضخامته وكلفته العالية.

وقال أهريس، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن المستشفى الذي تقدر كلفته بـ168 مليون دولار، تسلمت الشركة المنفذة منه أكثر من 45 مليون دولار، إلا أن سير العمل لا يعكس حجم التمويل ولا حاجة المحافظة الملحة.

وأوضح أن المشروع كان من المفترض إنجازه خلال ثلاثة أشهر، لكن واقع الحال يشير إلى توقف شبه تام، محذراً من أن افتتاحه قد يتأخر سنوات طويلة إذا استمر الوضع الحالي.

وأشار أهريس، إلى أن أهالي نينوى يعانون من نقص يقدر بنحو ثلاثة آلاف سرير في المستشفيات، ما يجبر الكثيرين على العلاج خارج المحافظة، داعياً رئيس الوزراء ووزير الصحة ومحافظ نينوى إلى التدخل العاجل، ومعاقبة الشركة المتلكئة، والإسراع في إنجاز المشروع لإنهاء معاناة المواطنين.