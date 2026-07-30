نينوى تلغي قيود نقل الحنطة وتسمح بتداولها باتجاه باقي المحافظات

شفق نيوز- نينوى

أفاد النائب الأول لمحافظ نينوى ورئيس لجنة الحصاد العليا في المحافظة، غزوان حامد الداؤودي، يوم الخميس، بإلغاء القرارات السابقة التي كانت تمنع نقل وتداول محصول الحنطة بين نينوى والمحافظات الأخرى.

وقال الداؤودي لـوكالة شفق نيوز، إن "ديوان المحافظة وجه إعماماً رسمياً إلى مختلف الأجهزة الأمنية والقيادات والجهات الزراعية المختصة، يتضمن إلغاء الأمر الإداري الخاص بمنع تداول الحنطة خلال فترة التسويق".

وأضاف أن "هذا القرار جاء استناداً إلى كتاب الشركة العامة لتجارة الحبوب ولانتهاء موسم تسويق الحنطة لعام 2026، حيث تقرر السماح رسمياً بنقل محصول الحنطة من محافظة نينوى إلى باقي محافظات العراق وفق الضوابط والتعليمات".

يُذكر أن إدارة محافظة نينوى كانت قد أصدرت مع انطلاق موسم الحصاد والتسويق قراراً يمنع نقل الحنطة خارج حدود المحافظة أو بين مناطقها بعيداً عن مراكز التسليم المعتمدة، وذلك للسيطرة على عمليات التسويق لمنع التلاعب وضمان تسليم المحصول للسايلوات الحكومية.