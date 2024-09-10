نينوى تكمل ملف الجسور المدمرة خلال حقبة داعش وتشرع باستحداث جديدة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية طرق وجسور نينوى، اليوم الثلاثاء، أن نينوى أغلقت ملف الجسور المدمرة خلال حقبة داعش، مؤكدة أن جميع الجسور المتضررة في تلك الحقبة تم إعمارها بشكل كامل.

وقال مدير طرق وجسور نينوى رضوان الشهواني في تصريح لوكالة "شفق نيوز": إن "جميع الجسور التي دمرت خلال فترة سيطرة تنظيم داعش على نينوى تم إعمارها بشكل كامل".

وأضاف الشهواني: أن "جميع الجسور الرئيسية على نهر دجلة والجسور على الأنهر الفرعية داخل الموصل وفي الأقضية والنواحي وكذلك الجسور على الأودية وفي الطرق الخارجية تم إعمارها بشكل كامل بعد تعرضها للتدمير"، مبينا أن "مديرية الطرق والجسور وبعد انتهائها من العمل في الجسور المدمرة، أنجزت العديد من مشاريع الطرق والجسور في مدينة الموصل ومحيطها ومنها جسر منيرة جنوب الموصل والجسر الموازي للجسر الحديدي القديم إضافة إلى الجسر السادس".

وكشف عن "التحضير لتنفيذ الجسر السابع على نهر دجلة في مدينة الموصل قريبا"، لافتا إلى أن "الجسر السابع سيمتد من جنوب شرق الموصل في الجانب الأيسر ومن ثم يعبر النهر ويمتد باتجاه المنطقة القريبة من مطار الموصل وصولا إلى طريق بغداد حيث الطريق الحولي لمدينة الموصل".