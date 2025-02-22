نينوى تقلل من حجم تفشي انتشار الحمى القلاعية ومربي الجاموس يشككون

شفق نيوز/ كشفت المستشفى البيطري في محافظة نينوى، اليوم السبت، عن حصيلة الإصابات بمرض الحمى القلاعية الذي انتشر مؤخرا بين الحيوانات ولاسيما الجاموس،مؤكدة تطويق المرض والسيطرة عليه بشكل كامل.

وقال مدير المستشفى البيطري في نينوى عمر الحيالي في تصريح لوكالة "شفق نيوز"، إن "كوادر المستشفى البيطري في محافظة نينوى سيطرت على الوضع وطوقت حالات الإصابة بمرض الحمى القلاعية الذي انتشر بين الحيوانات مؤخرا".

وأضاف، أن "نينوى سجلت حالات إصابة قليلة بالمرض، كما سجلت نفوق 3 جواميس بسبب الإصابة"، منوها إلى أن الحالات التي عرضتها بعض وسائل الإعلام تعود لحيوانات نافقة في أوقات سابقة ولأسباب أخرى غير الحمى القلاعية".

وأكد الحيالي أن "الكوادر التابعة للمستشفى البيطري في نينوى شكلت فرق تفتيش عاجلة وباشرت بحملات التدقيق والمسح الميداني للكشف عن وجود إصابات من عدمها".

ولفت إلى أن "المستشفى والمراكز التابعة لها توفر العلاجات الخاصة بالإصابات كافة"، لافتا الى أن "كوادره نفذت في وقت سابق حملتي تلقيح ضد المرض في شهري آب وتشرين الأول من العام الماضي لمواجهة المرض الذي ينتشر في العراق منذ ثلاثينيات القرن الماضي".

كما دعا مدير المستشفى البيطري مربي الثروة الحيوانية إلى "مراجعة المستشفى أو المراكز التابعة له في حال وجود شبهات عن حدوث إصابات بالمرض بين الماشية ولاسيما الجاموس".

بالمقابل شكك مربو حيوان الجاموس في العديد من مناطق الموصل ومنها منطقة بادوش من انتشار مرض الحمى القلاعية بين الحيوانات نتيجة قلة اللقاحات التي توزعها المستشفى البيطري.

وأكد أحمد عيسى أحد مربي حيوان الجاموس في منطقة بادوش شمال غرب الموصل، "تسجيل حالات وفاة عديدة بسبب الحمى القلاعية"، فيما شكك بالأرقام التي تعلنها المستشفى البيطري عن الوفيات والإصابات والتي تحاول أن تقلل من شأن انتشار المرض.

وأشار عيسى إلى أن "السبب وراء انتشار المرض هو قلة اللقاحات الخاصة بمرض الحمى القلاعية وكذلك استيراد الماشية من خارج العراق دون الفحوصات الطبية اللازمة".