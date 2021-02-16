نينوى تقرع ناقوس الخطر: تصاعد الإصابات يوحي بدخول السلالة الجديدة

شفق نيوز/ حذرت مديرية صحة نينوى، الأربعاء، من خطورة الوضع الصحي في المحافظة وارتفاع عدد الاصابات في المحافظة، مبينا أن ارتفاع الاصابات يوحي بدخول السلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى نينوى.

وقال مدير الصحة فلاح الطائي لوكالة شفق نيوز، إن "اعداد الاصابات بدأت ترتفع في المحافظة بشكل ملحوظ، ونشك بأنها السلالة الجديدة لكننا لانستطيع الجزم لأن مختبراتنا لاتستطيع تشخيص نوع سلالة الفيروس وانما تشخص الاصابة فقط".

وأضاف، أن "السلالة القديمة لم يكن فيها خطر على صغار السن والاطفال، وأما السلالة الجديدة فهي تصيب حتى الاطفال واعراضها اقوى من السابقة".

وبشأن الاجراءات الوقائية في المحافظة، قال الطائي، إنها غير موجودة او تكاد تكون معدومة، مشيرا إلى أن سكان المحافظة لا يدركون خطورة الوضع وخطورة السلالة الجديدة.

وفيما إذا تم تسجيل إصابات بين الاطفال وصغار السن، أفاد الطائي بان "مستشفيات المحافظة لم تسجل حتى الان بصورة رسمية اي اصابات، ولكن لانستطيع الجزم فيما اذا كانت السلالة الجديدة قد اجتاحت نينوى ام لا، ولكن ارتفاع عدد الاصابات بصورة واضحة وخلال فترة قصيرة هو مؤشر سلبي ويدعو للقلق".