نينوى تفقد 125 ميغاواطاً من الكهرباء جراء الهجوم على حقل غاز "كورمور"

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في كهرباء نينوى، يوم الخميس ، بأن المحافظة فقدت كامل الحصة القادمة من إقليم كوردستان والبالغة 125 ميغاواطاً، عقب القصف الذي استهدف حقل كورمور وأدى إلى توقف التوليد في محطات الغاز.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "نينوى كانت تتسلّم نحو 125 ميغاواط من إقليم كوردستان ضمن خط التبادل الكهربائي، إلا أن الإمداد انخفض إلى صفر بعد الهجوم الذي طال حقل كورمور وأوقف ضخ الغاز إلى محطات الإنتاج".

وأضاف أن "الانخفاض المفاجئ في التوليد داخل الإقليم أثّر مباشرة على الخطوط المغذية لنينوى، ما أدى إلى تراجع ساعات التجهيز خلال الساعات الماضية".

وأشار المصدر إلى أن "عودة الإمدادات مرتبطة بإعادة تشغيل محطات الغاز المسيطر عليها من حقل غاز كورمور"، مبيناً أن "فرق الطوارئ في الإقليم تعمل على معالجة آثار الهجوم لإعادة التوليد إلى وضعه الطبيعي".

وما تزال معظم مناطق محافظات إقليم كوردستان، (السليمانية وأربيل ودهوك)، تعيش منذ ليلة أمس على وقع انقطاع واسع في التيار الكهربائي، عقب الهجوم الذي استهدف حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال، والذي يُعد المغذّي الرئيس لمحطات إنتاج الكهرباء في الإقليم.

وتعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال، ليلة أمس، لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما تكبد الحقل أضرارًا مادية، وفقا لمصادر امنية.

وأسفر الحادث عن توقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بحسب وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان.

ويأتي الهجوم بعد أيام من اقتراب طائرات مسيرة مجهولة من المنطقة، ما أثار حالة إنذار داخل الحقل، فيما تتواجد الفرق الفنية والتحقيقية حالياً لمتابعة الوضع وإعادته إلى طبيعته.