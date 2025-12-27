نينوى تفتتح مستشفى بسعة 110 أسرّة وتخطط لرفع العدد إلى 6 آلاف

شفق نيوز- نينوى

افتتحت الحكومة المحلية في محافظة نينوى، اليوم السبت، مستشفى للعناية بالأطفال الخدّج والتخصّصات النسائية بسعة 110 أسرّة، ضمن مجمع الخنساء الطبي في مدينة الموصل، في خطوة تأتي ضمن خطة حكومية شاملة للنهوض بالقطاع الصحي ورفع الطاقة السريرية في المحافظة إلى 6 آلاف سرير.

وقال محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المستشفى يضم 36 حاضنة للأطفال الخدّج و12 سرير عناية مركّزة، إضافة إلى صالات عمليات وولادة وأقسام طبية متكاملة"، مؤكداً أن هذا المشروع "يُعد جزءاً من برنامج استراتيجي لمعالجة النقص الحاد في البنية التحتية الصحية الذي خلفته سنوات الإرهاب وعمليات التحرير".

وأوضح محافظ نينوى، أن المحافظة "كانت تمتلك قبل عام 2014 نحو 3600 سرير فقط، معظمها تعرّض للدمار، ما دفع الحكومة المحلية إلى وضع خطة لرفع عدد الأسرّة إلى 6000 سرير بحلول نهاية عام 2026، بالتعاون مع وزارة الصحة ودائرة صحة نينوى".

ويجري العمل، وفق المحافظ، بروح الفريق الواحد بين الحكومة المحلية ووزارة الصحة، حيث بدأت المحافظة "تشهد تحسناً واضحاً في مستوى الخدمات الصحية، وعودة تدريجية للسياحة العلاجية من محافظات أخرى، مستندة إلى الاستقرار الأمني وتوفر الكوادر الطبية والبنى التحتية".

وأشار الدخيل، إلى أن "افتتاح مستشفى الخدّج يمثل محطة مهمة ضمن سلسلة مشاريع صحية سيتم إنجازها وافتتاحها خلال المرحلة المقبلة في عموم محافظة نينوى".