نينوى تعلن وصول علاج لمصابي السرطان بعد انقطاع دام 10 سنوات

شفق نيوز/ أعلنت مستشفى الأورام والطب الذري في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، يوم السبت، وصول أحد العلاجات الخاصة بمرضى السرطان الى المدينة بعد انقطاع استمر لـ10 سنوات.

وقال الطبيب المختص والمشرف على ملف العلاج بالإشعاع في المستشفى نبراس عزيز لوكالة شفق نيوز، إن "العلاج الجديد الذي وصل هو كبسولة اليود المشع الذي يمنح للمصابين بسرطانات الغدة الدرقية"، مبينا أن "لهذا العلاج أهمية كبيرة في علاج المصابين وأن وصوله جاء بعد جهد من قبل إدارة المحافظة ودائرة الصحة ونواب نينوى".

وأضاف أن "عودة صرف العلاج لنينوى يأتي بعد انقطاع استمر لعشر سنوات"، موضحاً أن "الحبوب الخاصة بالأمراض السرطانية والتي وصلت إلى مستشفى الموصل للطب الذري رافقتها إجراءات صحية وأمنية لخطورة تلك العلاجات".

ويعاني مرضى السرطان في محافظة نينوى من مشاكل كثيرة أبرزها تأخر انجاز المستشفى التخصصي الخاص بأمراض السرطان وعدم وجود أجهزة المعجلات الخطية التي تمنح العلاجات بالإشعاع ما يجعل المرضى مضطرون للسفر إلى خارج العراق أو محافظات عراقية أخرى لتلقي العلاج المطلوب.

وكان وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، قال خلال جلسة حوارية بملتقى الرافدين للحوار بتاريخ 6 نيسان 2024، إن محافظة نينوى الأعلى بمعدل الإصابات السرطانية وليس كما يشاع محافظة البصرة.

وأشار الحسناوي إلى "وجود مركز سرطاني متطور في محافظة نينوى مع افتتاح آخر داخل مستشفى السياب الجديدة بأحدث الأجهزة الطبية".

كما أكد مدير مستشفى الاورام بالموصل عبد القادر سالم احمد، أن نينوى سجلت 2700 إصابة جديدة عام 2022.

وبيّن أن نسبة الإصابات السرطانية في محافظة نينوى تقدر بـ63.6 لكل 100 ألف نسمة، مع تأكيده أن أعداد الإصابات الحقيقية بالمرض أعلى من ذلك بكثير، حيث يلجأ الكثير من المرضى الميسوري الحال للسفر خارج العراق