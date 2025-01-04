نينوى تعلن إنجاز 92٪ من مستشفى الأمراض السرطانية وتحدد موعد الافتتاح

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم السبت، عن وصول نسبة الإنجاز في مستشفى الأورام والأمراض السرطانية في مدينة الموصل إلى 92 بالمئة.

وقال الدخيل في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "العمل في مستشفى الأورام والأمراض السرطانية يسير حاليا بشكل متسارع على أمل إنجازه في الشهرين أو الثلاثة المقبلين".

وأوضح الدخيل، أن "نسبة الانجاز في مستشفى طوارئ أم الربيعين في الجانب الأيمن للموصل إلى 95 بالمئة".

وأشار إلى قرب افتتاح هذا المستشفى والذي يأتي ضمن أعمال إعادة إعمار مجمع الشفاء الطبي في الجانب الأيمن والذي كان في السابق يضم أكثر من 2000 سرير"، لافتاً إلى أن "العمل سينطلق قريبا في مشروع مستشفى ابن سينا سعة 600 سرير".

من جهته، أعلن مدير صحة نينوى دلشاد علي عبد الله أن العمل في مشروع مستشفى الأورام والامراض السرطانية يجري بشكل جيد ووتيرة متسارعة.

وقال عبد الله في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه "من المقرر إنجاز المشروع خلال شهر نيسان المقبل"، مبيناً أن "المستشفى يحتوي على 3 معجلات خطية من أحدث المناشئ العالمية".