نينوى تعلن تعطيل الدوام يومين للإيزيديين بمناسبة عيدهم

شفق نيوز– نينوى

وجّه محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، يوم الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية للموظفين من المكوّن الإيزيدي، يومي الأربعاء والخميس، بمناسبة حلول عيد رأس السنة الإيزيدية.

وذكر بيان لديوان محافظة نينوى، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الدخيل قدّم أيضاً "التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، متمنياً لهم عيداً سعيداً مفعماً بالخير والسلام".

ويُعد عيد رأس السنة الإيزيدية من المناسبات الدينية الخاصة لدى أبناء الديانة الإيزيدية، ويُحتفل به سنوياً في شهر نيسان/أبريل، وسط طقوس دينية وتراثية في مناطقهم الرئيسية بمحافظة نينوى، لا سيما في سنجار وبعشيقة وبحزاني والشيخان.