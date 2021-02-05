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نينوى تعلن النبأ المرير: دخلنا مرحلة موجة كورونا الثانية

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-05T14:30:03+0000
نينوى تعلن النبأ المرير: دخلنا مرحلة موجة كورونا الثانية

شفق نيوز/ أعلن مدير صحة نينوى د فلاح الطائي، يوم الجمعة، عن دخول المحافظة في الموجة الثانية من فيروس كورونا "فعلياً"، مشيرا إلى أنها ستكون "أشد" من الأولى نتيجة التهاون بالإجراءات الصحية.

وأشار الطائي في حديث لوكالة شفق نيوز إلى "انتهاء فترة المناعة التي اكتبسها غالبية سكان المحافظة في الموجة الاولى"، مضيفا أن "الموجة الثانية ستكون اشد بسبب تهاون المواطنين بالإجراءات الوقائية وانعدامها بصورة شبه تامة".

وعن قرارات منع التجوال ومنع الحفلات والاعراس، قال الطائي، إن "هذه القرارات من صلاحيات خلية الازمة المركزية ونحن ملزمون باتباعها، لكننا اليوم بأمس الحاجة الى توعية الناس بحملة اعلامية كبيرة من اجل الالتزام وعدم التهاون فنحن مقبلون على مرحلة ستكون فيها الاصابات بأعداد كبيرة جداً".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، لوّحت وزارة الصحة والبيئة العراقية الى اللجوء لإتخاذ اجراءات أشد صرامة للحد من تفشي فيروس كورونا، والحيلولة دون فقدان السيطرة على الوضع الوبائي في البلاد.

يأتي هذا بعد عودة ارتفاع معدل نسبة الاصابات بالجائحة خلال الايام القليلة الماضية في العراق.

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