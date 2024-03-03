نينوى تعلن المصادقة على خطة مشاريعها لعام 2023

شفق نيوز/ اعلنت الحكومة المحلية في نينوى، يوم الأحد، عن المصادقة على خطة المشاريع الخاصة بالمحافظة لعام 2023.

واجتمع محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم، مع صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية.

وقال الدخيل في تصريح لوسائل إعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع ناقش عدة محاور أبرزها متابعة المشاريع المتلكئة والتأكيد على ضرورة إطلاق خطط المحافظات من المشاريع".

وأشار الدخيل "إلى المصادقة على خطة المشاريع الخاصة بالمحافظة لعام 2023 بواقع 25 مشروعاً بمبلغ قدره 72 مليار دينار"، مؤكداً أن بقية المشاريع "ستتم المصادقة عليها خلال الأسبوع المقبل".

وكان مصدر مطلع في نينوى، قد كشف في وقت سابق من اليوم الأحد، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المحافظة لافتتاح عدد من المشاريع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة السوداني المرتقبة من المتوقع أن تكون خلال أيام قليلة جداً لافتتاح ووضع حجر الأساس لبعض المشاريع المهمة في مدينة الموصل وبعض الاقضية والنواحي".

وأشار المصدر الى أن "السوداني سيفتتح مستشفى ربيعة ويضع حجر الأساس لانطلاق مشروع معسكر الغزلاني (جنوبي الموصل) والذي طرح كفرصة استثمارية كوحدات سكنية ومشاريع أخرى". ووفقاً للمصدر فإنه "من المتوقع أن يزور السوداني قضاء سنجار للاطلاع على اوضاعه".

وكان السوداني، وجه يوم الأحد، 21 كانون الثاني 2024، بتنفيذ عدة مشاريع في محافظة نينوى، بينها مشروع الواجهة النهرية للمدينة القديمة، ومشروع فكّ الاختناقات المرورية لمدينة الموصل القديمة.