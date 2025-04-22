نينوى تعلن السيطرة على الحمى "القلاعية" وتدعو للحذر من "النزفية"

شفق نيوز/ أعلن المستشفى البيطري في نينوى، يوم الثلاثاء، السيطرة التامة على مرض الحمى القلاعية الذي انتشر في الأشهر الماضية بين المواشي في مدينة الموصل.

وقال مدير المستشفى البيطري في نينوى، عمر الحيالي، لوكالة شفق نيوز، إن "نينوى سيطرت حالياً بشكل كامل على مرض الحمى القلاعية الذي أصاب الأبقار والجاموس خلال الشهرين الماضيين"، مشيراً إلى "وجود بعض البؤر الصغيرة قيد المتابعة والمعالجة من قبل الفرق البيطرية المختصة".

وأكد الحيالي، عدم "تسجيل أي إصابات جديدة بمرض الحمى النزفية"، مبيناً أن "المحافظة سجلت منذ بداية العام الحالي حالة واحدة فقط تم رصدها في الشهر الماضي".

وأشار إلى أن "الفرق بين المرضين، حيث أن الحمى القلاعية لا تنتقل إلى الإنسان وتؤثر فقط على الثروة الحيوانية، مسببة خسائر اقتصادية، في حين أن الحمى النزفية مرض خطير ينتقل من الحيوان إلى الإنسان عن طريق القراد وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة".

كما دعا الحيالي المواطنين، وخاصة "القصابين"، إلى الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية، مؤكداً ضرورة أن تتم عمليات الذبح داخل المجازر الرسمية الخاضعة لإشراف البيطرة، لضمان سلامة الحيوانات والتأكد من خلوها من الأمراض.

وأصدرت لجنة الصحة والزراعة في محافظة نينوى جملة توصيات للحكومة المحلية للحد من انتشار المرض، تضمنت التوصية بمنع إدخال المواشي للمحافظة لحين إعلان الموقف الوبائي الواضح من قبل المستشفى البيطري، وتطبيق قانون الصحة الحيوانية والتشديد على اجراءاته، ومفاتحة وزارة الزراعة لدعم المستشفى البيطري في نينوى باللقاحات والأدوية واللوجستيات والفرق الجوالة.

يذكر أن وزارة الصحة العراقية أعلنت، يوم الأحد الماضي، تسجيل 5 إصابات جديدة بـ "الحمى النزفية"، مؤكدة أن عدد المصابين بلغ 19 إصابة منذ بداية العام 2025.

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.