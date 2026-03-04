نينوى تعطل دوام المدارس ليوم غد الخميس

شفق نيوز- نينوى

أعلن مجلس محافظة نينوى، مساء اليوم الأربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة ليوم غد الخميس.

وجاء في بيان للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز إن "مجلس المحافظة قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس في عموم المدارس بالمحافظة".

وكان مجلس محافظة بابل، قد قرر يوم غد الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليومين للمدارس والجامعات.

إلى ذلك، وجه محافظ البصرة أسعد العيداني، أن "يكون يومي الأربعاء والخميس عطلة رسمية لمدارس المحافظة والجامعات"، مضيفا أن "مديرية التربية وأقسامها غير مشمولة بالعطلة".

في حين أعلن مجلس محافظة صلاح الدين، مساء يوم الاثنين الماضي، عن تعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة لمدة ثلاثة أيام.