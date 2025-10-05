نينوى تعطل الدوام للإيزيديين ستة أيام بمناسبة "عيد الجماعية"

شفق نيوز- نينوى

أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي لأبناء الديانة الإيزيدية لمدة ستة أيام بمناسبة عيد الجماعية.

وقال الدخيل في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي لأبناء الديانة الإيزيدية لمدة ستة أيام بمناسبة حلول عيد الجماعية، الذي يُعدّ من أبرز المناسبات الدينية لدى المكوّن الإيزيدي".

وأوضح الدخيل، أن "العطلة ستبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين الموافق السادس من تشرين الأول/ أكتوبر وتستمر حتى السبت الحادي عشر من الشهر ذاته"، مشيراً إلى أن "هذا القرار يأتي تقديراً واحتراماً لخصوصية أبناء الديانة الإيزيدية وعاداتهم الدينية".

ويُعدّ عيد الجماعية من أهم الأعياد الدينية لدى الإيزيديين، ويُقام سنوياً في معبد لالش بمراسيم وطقوس دينية تستمر لعدة أيام، يجتمع خلالها المئات من أبناء الطائفة من داخل العراق وخارجه.