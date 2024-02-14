نينوى تعطل الدوام غداً بسبب الأمطار

شفق نيوز/ قررت محافظة نينوى، يوم الأربعاء، تعطيل الدوام غداً الخميس، بسبب هطول الأمطار.

وذكر بيان للمحافظة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المحافظ عبد القادر الدخيل وضمن الصلاحيات المقررة له من رئاسة الوزراء قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس بإستثناء الدوائر الخدمية تزامناً مع استمرار هطول الامطار على المحافظة".

وتشير التوقعات الجوية استمرار تعرض أغلب مدن العراق، بدءاً من اليوم الأربعاء ولغاية السبت المقبل، إلى منخفض ممطر عالي الفعالية مسبباً تساقط أمطار بين متوسطة الشدة في مناطق مختلفة وغالباً غزيرة الشدة.