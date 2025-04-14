نينوى تعطل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل لهذه الشريحة

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، مساء اليوم الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي للإيزيديين بمناسبة رأس السنة الإيزيدية يوم الأربعاء المقبل.

وجاء في بيان نشره الدخيل عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز "نوجه بتعطيل الدوام الرسمي للإخوة الإيزيديين في محافظة نينوى يوم الأربعاء 16 من الشهر الجاري، بمناسبة عيد رأس السنة الإيزيدية، متمنين لهم عيداً سعيداً مليئاً بالخير والسلام، وأن يعيده الله عليهم بالأمن والاستقرار والفرح الدائم".

ويُعد عيد رأس السنة الإيزيدية من المناسبات الدينية الخاصة لدى أبناء الديانة الإيزيدية، ويُحتفل به سنوياً في شهر نيسان، وسط طقوس دينية وتراثية في مناطقهم الرئيسية بمحافظة نينوى، لا سيما في سنجار وبعشيقة وبحزاني والشيخان.