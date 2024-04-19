نينوى تعطل الدوام الرسمي في "قضاء وناحية" ليوم غد

شفق نيوز/ عطلت محافظة نينوى ، يوم غد السبت الدوام الرسمي في مناطق محددة من المحافظة.

وذكر بيان لمكتب المحافظ ورد لوكالة شفق نيوز، ان المحافظ عبدالقادر دخيل قرر تعطيل تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ السبت في مدارس قضاء الحمدانية وناحية القوش ابتهاجاً بانطلاق فعاليات مهرجان الربيع في مدينة الموصل".

وتنطلق يوم غد السبت، فعاليات مهرجان الربيع في مدينة الموصل بمحافظة نينوى، بنسخته الـ 37، حيث يتميز بالاحتفالات الملونة والأنشطة المتنوعة التي تعكس الثقافة والتراث الأصيل للمدينة.