نينوى تعطل الدوام الرسمي للإيزيديين بمناسبة عيد الصوم

شفق نيوز- نينوى

وجه محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الاثنين، بتعطيل الدوام الرسمي أربعة ايام للإيزيديين بمناسبة عيد الصوم.

وقال الدخيل في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والمؤسسات الحكومية كافة للإخوة من أبناء الديانة الإيزيدية، للفترة من 16 ولغاية 19 من الشهر الجاري".

وأضاف أن "ذلك جاء بمناسبة حلول عيد الصوم (روژين ئيزي)"، متمنياً لهم "عيداً مباركاً وأياماً يسودها الخير والسلام".