نينوى تعطل الدوام الرسمي للمسيحيين غداً بمناسبة عيد "أكيتو"

شفق نيوز- نينوى

قرر محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأربعاء للمسيحيين في عموم المحافظة، بمناسبة رأس السنة البابلية الآشورية "أكيتو".

وقال الدخيل عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن قرار تعطيل الدوام يشمل الإخوة المسيحيين في جميع الدوائر الحكومية والمدارس في محافظة نينوى، تزامناً مع الاحتفال بعيد "أكيتو" الذي يعد من أبرز المناسبات الدينية والقومية للمكوّن المسيحي.

وأضاف أن هذه المناسبة تمثل "رمزاً للفرح والتجدد"، معرباً عن تهانيه وتبريكاته لأبناء المكوّن المسيحي في نينوى والعراق، وأن يحمل العيد بشائر الخير والمحبة، وأن يعم الأمن والاستقرار في عموم المحافظة.

وأكد الدخيل أهمية تعزيز التعايش السلمي بين جميع مكونات نينوى، مشدداً على ضرورة الحفاظ على روح الأخوة والوئام التي تميز أبناء المحافظة.