نينوى تعطل الدوام الرسمي غدًا للاحتفال بأعياد الميلاد

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس في جميع المؤسسات الحكومية والمدارس في عموم المحافظة.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن مكتبه ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن ذلك للمشاركة في احتفالات الأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد.

وكانت الحكومة العراقية قد وجهت بتعطيل الدوام الرسمي في جميع أنحاء البلاد اليوم الاربعاء (25 كانون الأول) بمناسبة اعياد الميلاد.

وتُعتبر أعياد الميلاد المجيدة، التي تُحتفل بها في 25 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، واحدة من أهم المناسبات الدينية والاجتماعية في العالم المسيحي، وترمز هذه الأعياد إلى ميلاد السيد المسيح، وتتميز بمظاهر الفرح والتأمل الروحي.

وفي العراق، تُعد أعياد الميلاد المجيدة مناسبة دينية واجتماعية هامة تحتفل بها الطوائف المسيحية، حيث تُقام الصلوات في الكنائس وسط أجواء روحانية، وتتزين المدن بالأشجار والأضواء، وتعكس الاحتفالات قيم التعايش والسلام بين مختلف مكونات المجتمع العراقي.