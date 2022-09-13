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نينوى تعطل الدوام الرسمي غداً في المناطق المسيحية

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-13T18:11:22+0000
نينوى تعطل الدوام الرسمي غداً في المناطق المسيحية

شفق نيوز/ أعلنت محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي غداً في المناطق المسيحية لمناسبة عيد الصليب.

وذكر بيان لاعلام المحافظة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محافظ نينوى نجم الجبوري قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء في البلدات والقرى ذات الأغلبية المسيحية بمناسبة حلول عيد الصليب".

وعيد الصليب هو أحد الأعياد المسيحيّة الشعبيّة المهمة، والذي يتم فيه إحياء ذكرى العثور على الصليب، ووفقاً للديانة المسيحية فقد تم الصليب عام 326م من قبل أم الإمبراطور الروماني قسطنطين الكبير (سانت هيلانة) أثناء رحلة الحج التي قامت بها إلى مدينة القدس، وقد تمّ بناء كنيسة (القبر المقدّس) في موقع الاكتشاف بأمر من هيلينا وقسنطينة، وقد تم تخصيص الكنيسة مع جزء من الصليب بعد تسعة أعوام، حيث ظلّ ثلثهم في مدينة القدس، والثلث الآخر في روما.

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