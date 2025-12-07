نينوى تعطل الدوام الرسمي غداً في المدارس بسبب غزارة الأمطار

شفق نيوز- نينوى

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة نينوى، مساء اليوم الأحد، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد بسبب غزارة الأمطار.

وذكرت الحكومة المحلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المحافظ عبد القادر الدخيل وجّه بتعطيل الدوام في مدارس المحافظة غداً الاثنين حرصاً على سلامة الطلبة مع استمرار موجة الأمطار الغزيرة ومتابعة التقديرات الجوية للأيام المقبلة.

دعت مديرية ماء نينوى، مساء اليوم الأحد، الأهالي إلى تخزين كميات من المياه خشية توقف محطات "الإسالة" مؤقتاً بسبب السيول "العكرة" الوادة إلى المحافظة.

وفي وقت سابق اليوم، دعت مديرية ماء نينوى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أهالي المحافظة إلى "خزن كميات كافية من الماء تكفي ليومين على الأقل، مع الترشيد في الاستهلاك لضمان استمرارية التجهيز لديكم في الحالات الطارئة".

وبينت أن ذلك يأتي "لاحتمالية إطفاء بعض المشاريع بسبب ارتفاع العكورة القادمة من السهول والوديان إلى محطات السحب، مما قد يضطر المديرية لإيقاف الضخ بشكل مؤقت".